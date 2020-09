Positano, i ringraziamenti della lista “Su Per Positano”: «Non siamo meteore: c’eravamo, ci siamo e ci saremo sempre»

Positano, costiera amalfitana. La lista “Su Per Positano” ha voluto ringraziare tutti coloro che li hanno sostenuti in questa ed hanno creduto in loro. E lo fa con un post sulla sua pagina Facebook. “Cari amici, trovare le parole giuste per esprimere verso ognuno di voi la nostra gratitudine e riconoscenza non è certo facile. Condividere, inoltre, le nostre emozioni diventa ancora più difficile e complicato.

A conclusione di questa campagna elettorale, un ringraziamento va a tutti i cittadini che hanno creduto liberamente in noi: questo importante segno di fiducia ci incoraggia ad andare avanti nella strada del cambiamento che abbiamo intrapreso.

Grazie a tutti voi che vi siete impegnati con noi in questi mesi e in questa campagna elettorale: verrete rappresentati in consiglio comunale con la forza, l’onestà e la tenacia di sempre.

Noi, a differenza di altri, non siamo meteore: noi c’eravamo, ci siamo e ci saremo sempre.

I consiglieri questa volta non saranno soli, ci sarà anche un folto gruppo di persone che farà un importante lavoro di supporto per mantenere attiva e costante la presenza sul territorio, per farci trovare pronti e ancora più forti alle prossime elezioni. La nostra prerogativa sarà quella di rimanere aperti al dialogo ed ai suggerimenti provenienti dai cittadini del comune di Positano.

Ora comincia l’attività politica vera, quella fatta degli impegni che abbiamo messo nel nostro programma e sui quali non daremo tregua alla maggioranza. 1226 volte grazie, di cuore”.