Positano, i ringraziamenti del sindaco e degli eletti della lista L’Alba della Libertà: “1331 volte grazie”

Positano, costiera amalfitana. Il neosindaco Giuseppe Guida ed i componenti della lista da lui capeggiata “L’Alba della Libertà”, dopo la vittoria alla recente tornata elettorale, hanno voluto ringraziare tutti i cittadini che hanno riposto in loro la propria fiducia, sostenendoli durante la campagna elettorale e fino al segreto delle urne. Ed hanno voluto rendere visibile il loro grazie con una bellissima foto di gruppo degli eletti e la scritta significativa “1331 volte grazie per aver riposto in noi la vostra fiducia”. Un grazie per ogni voto e per ogni persona che quel voto rappresenta, per ogni cittadino che ha scelto di affidare loro il governo del proprio paese.