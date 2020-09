Positano, i candidati spiegati alla gente in vista delle elezioni

Positano. Come si cercano di spiegare chi sono i candidati “alla positanese”, sopratutto alle generazioni “meno giovani”.

Lista n.1 Su per Positano

Gabriella Guida, chell’ che apparten a pupett’

Ines Contino, a figlia e gennaro, chill che stev o comun

Lucia Ferrara, chella che va semp in giro pa muntagn

Elena Mascolo, a figlia e francesc imperat, chell che ten o negozio mont reginell

Vito Mascolo, o figl e francesco mascolo

Marco Miola, nu uaglion e montepertus, ‘o figl’ e Michele a ch’ella van

Crescenzo Parlato, o figl e ferdinando o falegnam

Giuliano Sasso, o saieie, e uno che vene semp a positano

Giorgia Cuccaro, a figlia e Salvatore chill che tenev Bluff

Giacchino Romano, tyffani ! non ha bisogno di spiegazioni

Alfonso Pisacane, o figlio è michele re tre sorelle

Francesco Collina, o figl e luigi ro bar a chiesa nov

Mariavita Amendola, a saie chell che fa e cocteil

Lista n.2 Alba della Libertà

Giuseppe Guida, o figl ro comandant

Giuliana Apuzzo, a figl e mast giuvann

Stefano Attanasio, o figli ro jojo

Raffaele Casola, chill e l’eden roc

Anna Celentano, a figli e giniett, a saie a muglier e massim

Rosario Cuomo, rosario o chianchier

Michele De Lucia, o sindaco, lo dobbiamo spiegare ?

Margherita Di Gennaro, chell che apparten o parchegg

Antonino Di Leva, o figli ro scef

Raffaele Guarracino, chill che fa bloccà o traffico, a iss ie

Giuseppe Milano, o nipot e andrea milano

Giorgio Russo, o general

Giuseppe Vespoli, chill e Marilù