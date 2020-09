Positano, Guida contro Guida. Una campagna elettorale sana, bella e corretta con i video per farsi conoscere. Una campagna basata sui social network, in particolare facebook, ma senza disdegnare instagram e altre piattaforme, in particolare da evidenziare i video dei candidati delle due compagini. Giuseppe Guida dell’Alba della Libertà e Gabriella Guida di Su per Positano hanno improntato la campagna elettorale sul politically correct, non ci sono quelle aggressioni del passato fra le liste antagoniste, o le asprezze che si vedono nei comuni vicini ad Amalfi e Sorrento, ma anche a Maiori e Massa Lubrense gli altri due paesi della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina dove si vota.

Forse a qualcuno dispiace e fa girare whatsapp o video denigratori da una parte o dall’altra, ma sono davvero minimali ed irrilevanti, i commenti sui social network , quando sono aspri o velenosi, non vengono mai dai candidati, per noi di Positanonews fino al voto sono loro che contano e solo a loro ascoltiamo e volano con un confronto costruttivo.

Ad oggi si può dire che la campagna elettorale di Positano è fra le più soft e corrette della Campania. Mantenere il livello sui programmi, sul futuro della città, sulla “Weltanschauung”, la visione di un paese che vola alto più in alto di tutti e tutti voglio imitare ed emulare, vi fa onore, anche se sarà difficile per gli ultimi giorni, la paura di non essere eletti o cose del genere non vi sia consigliera, mantenete la calma anche nella tempesta da buoni marinai positanesi quali siete tutti A tutti i candidati va il nostro in bocca al lupo, complimenti per i video e per questa sana e corretta campagna elettorale.

Sto vedendo i video di tutti , come consigliamo a tutti di farlo e poi scegliete secondo coscienza con serenità . Per “Pasetano”.