Positano. Gli appuntamenti elettorali di oggi. Cresce sempre più il fermento in vista delle prossime elezioni comunali del 20 e 21 settembre che si terranno anche a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, tra oramai una settimana. La città verticale è in fibrillazione per votare il primo cittadino che succederà l’attuale sindaco uscente Michele De Lucia.

Per questo pomeriggio di domenica 13 settembre 2020 sono previsti appuntamenti da parte di entrambe le liste.

Per quanto riguarda l’Alba della Libertà, con il candidato sindaco Giuseppe Guida, alle ore 17.00 presso la Valle dei Mulini, si terrà l’incontro “Seconda Giovinezza”, un momento per ascoltare le persone appartenenti alla fascia della terza età.

Per la lista Su per Positano, invece, il candidato sindaco Gabriella Guida sarà presente a Liparlati, in Piazza Bellina, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, mentre i candidati passeggeranno tra le strade del quartiere.