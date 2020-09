Positano. Gli appuntamenti elettorali di oggi martedì 15 settembre

Gli appuntamenti elettorali di oggi martedì 15 settembre. In costiera amalfitana si vota a Positano, Amalfi e Maiori comuni di grande importanza turistica in provincia di Salerno per la Campania.

Positano

Lista numero uno “Su per Positano” la candidata sindaca Gabriella Guida con i candidati della lista farà il comizio a Montepertuso ore 19,30

Lista numero due “Alba della Libertà” candidato sindaco Giuseppe Guida Incontro ad Arienzo e Laurito Piazzale ceramica Casola ore 20.