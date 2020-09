Positano, Giuseppe Guida per l’Alba delle Libertà:”A breve saranno comunicate le date dei nostri incontri ai quali siete tutti invitati”

Cari concittadini,

abbiamo vissuto in questi ultimi giorni momenti di tensione e ansia dovuti alla scoperta dei primi casi di Corona Virus a Positano che ci hanno portato a sospendere tutte le iniziative riguardanti la nostra campagna elettorale in attesa dell’evolversi della situazione.

Ad oggi i casi positivi sono isolati e non si registrano ulteriori contagi.

Voglio sottolineare il grande lavoro quotidiano fatto dalle istituzioni e soprattutto da tutte le forze dell’ordine che in questi mesi ci hanno protetto e preservato.

Voglio esprimere la nostra vicinanza alla famiglia coinvolta e ringraziarli per aver gestito egregiamente e con grande senso di responsabilità questo momento di particolare difficoltà.

In questi giorni riprenderemo la nostra campagna elettorale, sentiamo il bisogno di guardare negli occhi i nostri concittadini, di confrontarci su temi importanti come la scuola in primis, la sanità, incontrare i giovani e i meno giovani per ascoltare la loro voce e le loro esigenze.

Non ci troverete solamente sui social, non andremo casa per casa o porta a porta, non ci presenteremo senza invito, riteniamo più sicuro incontrarci nelle piazze, all’aperto, nel rispetto totale delle regole sul distanziamento, muniti di mascherine e in completa sicurezza, per presentare i nostri candidati e il nostro programma alla cittadinanza.

A breve saranno comunicate le date dei nostri incontri ai quali siete tutti invitati.

Dott. Giuseppe Guida