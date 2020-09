Positano. Fumo e cenere dall’incendio di Sarno. Un grave incendio si è sviluppato lungi e pendici della montagna che sovrasta Sarno in via Bracigliano. Le fiamme hanno avvolto una vasta porzione di territorio ed il vento sta rendendo difficili le operazioni di spegnimento , Fabio Fusco ha fatto delle foto spettacolari come sempre nella perla della Costiera amalfitana, parlando del fuoco di Castel San Giorgio, sempre in provincia di Salerno, ma è più probabile che si tratti di Sarno, che è il principale incendio che c’è in questo momento nell’Agro Nocerino – Sarnese in Campania .

L’incendio a Sarno

il post di Fabio