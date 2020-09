Positano-Fornillo, l’ex arbitro di Serie A Paolo Tagliavento dai Fratelli Grassi

Positano, costiera amalfitana. Difficile da riconoscere in mascherina e occhiali da sole, ma è proprio lui, Paolo Tagliavento. Ex arbitro del campionato di calcio italiano e attuale vicepresidente della Ternana, squadra che milita in serie C. La squadra della sua città natale, si è resa protagonista proprio alcuni mesi fa in una gara combattuta contro il Bari, per un posto nella semifinale dei play off per la promozione in Serie B.

Con ben 221 gare arbitrate in Serie A. 32 presenze in Europa League e 28 in Champions League. Tagliavento ha iniziato la sua splendida carriera a Terni nel 2019. Solo dopo due anni e 24 presenze nella categoria C1 si ritrova promosso nella ​CAN​ di A e B. Il 16 maggio 2004 si gioca Chievo-Bologna ed è la sua prima apparizione sul palcoscenico del calcio che conta.

Ad ospitare uno dei personaggi più famosi nel panorama sportivo italiano, sono i Fratelli Grassi, proprietari dello stabilimento balneare di Fornillo.