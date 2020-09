Positano . Fondazione Wilhelm Kempff . raggiunto numero massimo per il concerto

Positano ( Salerno ) . A causa delle prescrizioni anti Covid-19, la Fondazione Wilhelm Kempff ha avuto a disposizione un numero limitato di posti per il pubblico per il concerto di quest’anno.

Siamo felici di informare che il numero limite è stato raggiunto dalle conferme arrivate come specificato sull’invito.

Ringraziamo chi parteciperà e ci scusiamo con chi non potrà più quest’anno partecipare, ci rivediamo con piacere l’anno prossimo, con l’augurio che non ci siano più limitazioni.

Preghiamo chi non ha confermato la presenza di non presentarsi alla Fondazione perché purtroppo saremo obbligati per legge a rifiutare l’ingresso ai non confermati , e ci scusiamo fin da ora.

Siamo certi della vostra comprensione,

Arrivederci al prossimo anno.