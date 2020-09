Positano, elezioni 2020 al fotofinish: il sindaco è Giuseppe Guida – GLI ELETTI

Positano. Elezioni 2020, il sindaco è Giuseppe Guida. Dopo una sfida all’ultimo voto, finalmente la città verticale ha un nuovo primo cittadino pronto a sostituire il sindaco uscente Michele De Lucia.

L’Alba della Libertà ha tremato per un istante, poiché Gabriella Guida ha conquistato gran parte dei voti a Montepertuso e Liparlati. Il Guida della lista numero 2 ha invece padroneggiato tra i votanti alla Chiesa Nuova. Il sindaco ciclista, dunque, non a caso vince al fotofinish con 1275 voti contro i 1170 per Gabriella Guida – 105 voti di differenza.

Dati in costante aggiornamento.

1275