Positano: Elena Morali e il fidanzato, ex di Nina Moric, si godono qualche giorno di relax

Positano. Elena Morali si gode le vacanze di inizio settembre nella splendida città verticale insieme al suo fidanzato Luigi Mario Favoloso, un imprenditore noto anche per la sua storia con Nina Moric. Degli scatti pubblicati sul profilo Instagram di lei li mostrano sul bagnosciuga di una spiaggia positanese mentre lei è in braccio a lui e si baciano con passione. Un’altra foto immortala solo la Morali in spiaggia.

Tanti i commenti accanto allo scatto sul social network dei follower della Morali, la maggior parte di questi sono di complimenti per il loro amore, anche se non è mancata qualche parolina sarcastica. Lei ha scritto come didascalia allo scatto: “C’è un posto chiamato paradiso e questo posto è Positano”, sottolineando l’atmosfera di incanto e il bel momento con il suo compagno.