Positano. Ecco le date: l’Alba della Libertà comincia da Montepertuso. Continuano a crescere l’attesa e la tensione in vista delle prossime elezioni comunali del 20 e 21 settembre prossimo, alle quali mancano oramai poche settimane. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è già in fibrillazione per votare il primo cittadino che succederà l’attuale sindaco uscente Michele De Lucia.

L’Alba della Libertà ha ufficialmente presentato le date dei propri incontri, che cominceranno giovedì 10 settembre, da Montepertuso, in Piazza Cappella, alle ore 19,00.

“Non ci troverete solamente sui social, non andremo casa per casa o porta a porta, non ci presenteremo senza invito, riteniamo più sicuro incontrarci nelle piazze, all’aperto, nel rispetto totale delle regole sul distanziamento, muniti di mascherine e in completa sicurezza, per presentare i nostri candidati e il nostro programma alla cittadinanza“, aveva infatti comunicato il candidato sindaco Giuseppe Guida.

Gli appuntamenti successivi saranno venerdì 11 settembre alle ore 19,00 in Piazza dei Racconti e, sempre in Piazza dei Racconti allo stesso orario, venerdì 18 settembre.