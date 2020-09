Positano. A seguito dei risultati delle elezioni comunali 2020, con la vittoria della lista “L’Alba della Libertà”, il nuovo sindaco chiamato a governare la città è Giuseppe Guida.

I consiglieri per la maggioranza sono Michele De Lucia, Raffaele Guarracino, Antonino Di Leva, Raffaele Marco Casola, Stefano Attanasio, Giuseppe Milano, Giuseppe Vespoli, Margherita Di Gennaro.

Per la minoranza, dalla lista “Su per Positano”, entrano in consiglio comunale la capogruppo Gabriella Guida insieme a Vito Mascolo, Elena Mascolo e Giorgia Cuccaro.