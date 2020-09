Positano, ecco gli appuntamenti elettorali di oggi giovedì 17 settembre

Positano (Salerno). Ecco gli appuntamenti elettorali di oggi giovedì 17 settembre.

Lista numero uno “Su per Positano”. Il candidato sindaco Gabriella Guida con i candidati della lista terrà un comizio alle ore 17.30 allo stabilimento Pupetto Beach Club, sulla spiaggia di Fornillo.

Lista numero due “Alba della Libertà”. Il candidato sindaco Giuseppe Guida con i candidati della lista incontrerà i cittadini in due momenti: alle 18:00 in Piazza Santa Croce (Nocelle) e alle ore 20:00 in Piazza Cappella (Montepertuso).

Si ricorda che in Costiera amalfitana il 21 e 22 settembre ci saranno le elezioni amministrative per Positano, Amalfi e Maiori: comuni di grande importanza turistica in provincia di Salerno per la Campania.