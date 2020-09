Positano e Costiera amalfitana. Settembre 2020 per i balneari meglio dell’anno scorso. Vuoi per il clima, vuoi per la sicurezza e tranquillità nella cittadina della Costa d’ Amalfi, ma anche in altre località limitrofe, per gli stabilimenti balneari questo settembre è andato meglio dell’anno scorso. Chi ci avrebbe mai scommesso qualche mese fa alla fine del lockdown per il coronavirus Covid-19? Ebbene si, forse la memoria è corta, ma l’anno scorso ci furono ben due settimane di mal tempo, in ogni caso pensare che molti annunciavano la chiusura del paese a fine agosto e quindi, anche se alcune categorie, pensiamo agli NCC, e molti lavoratori stagionali sono stati oltremodo penalizzati, chi non è stato assunto, chi per pochi mesi, chi pagato di meno, la situazione non è stata così tragica. Si poteva fare di più per i lavoratori, parliamo di alcune aziende, non tutte, ma ora dobbiamo pensare a loro per questo inverno e intanto riportiamo questa riflessione perchè l’informazione non deve essere solo catastrofismo, solo brutte notizie, solo pessimismo, ma deve mettere in evidenza anche segnali positivi, e fra questi Positano, con tutti i dovuti distinguo ovviamente, di cui alcuni abbiamo già riferito, è riuscita a resistere. Dobbiamo stringere i denti e superare questo inverno, questo darà l’imperativo categorico per chi sarà il nuovo sindaco la prossima settimana.