Positano. Dopo un’estate e un settembre molto caldi, e una stagione turistica che sembrava non volersi fermare, oggi arrivano le prime piogge d’autunno. Le spiagge della città verticale sono vuote e anche le temperature sono in netto calo.

L’istituto nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento aveva previsto una situazione di instabilità per i prossimi giorni. Oggi e domani nuvolosità prevalente con possibilità di brevi piogge, comunque deboli. Miglioramento momentaneo per giovedì. Temperatura in deciso calo, venti prevalentemente meridionali.

Grandi manovre sono in atto sullo scenario europeo, a causa di una depressione atlantica che nel corso della settimana acquisterà sempre più importanza e riuscirà letteralmente a sprofondare fin sul Mediterraneo centrale e l’Italia. Sarà alimentata da correnti molto fresche di origine nord atlantica che determineranno, oltre a condizioni di forte maltempo, anche un calo delle temperature sensibile nella seconda parte della settimana, da nord a sud.