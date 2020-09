Positano. Domani si parte con le Prime Comunioni: in cinque ogni domenica. Anche a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, a partire da domani, domenica 27 settembre 2020, prenderanno il via le Prime Comunioni.

Fin’ora, infatti, i genitori di quei bambini in attesa della celebrazione della Prima Comunione, hanno vissuto con un po’ di amarezza l’attesa, dovuta al fatto che nella città verticale si sono seguite alla lettera quelle che sono le normative campane, resesi necessarie per contenere ed evitare una nuova diffusione del Coronavirus.

L’attesa, però, è finalmente conclusa: da domani e per le successive domeniche, in gruppi di cinque bambini, riprenderanno il via anche le Prime Comunioni con le relative Celebrazioni, sebbene secondo le prescrizioni sanitarie vigenti.