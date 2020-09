Positano, De Lucia dopo l’inaugurazione della casa comunale: “Non ho trattenuto l’emozione”

Ieri non sono riuscito a trattenere l’emozione durante il mio discorso… ha detto il sindaco di Positano, Michele De Lucia, dopo l’inaugurazione della nuova casa comunale, intitolata all’ex sindaco Andrea Milano.

Perché per me – prosegue De Lucia – , per tutti i cittadini di Positano, Andrea Milano è stato un uomo che ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, ed era giusto dedicargli un’opera così importante per il nostro paese.

Sono felice di concludere il mio mandato da Sindaco con questa ultima consegna alla città di Positano: un edificio nuovo, funzionale e bello che racchiude all’interno altrettanti tesori.

Ringrazio tutti quanti hanno reso possibile questo giorno, quanti hanno lavorato alla progettazione e alla realizzazione della nuova casa comunale e grazie di cuore alla famiglia Milano.