Positano, costiera amalfitana. Si è svolto da pochi minuti l’evento che ha visto l’inaugurazione della nuova casa comunale della città verticale intitolata ad Andrea Milano, storica figura positanese, nonché ex sindaco e recentemente nominato commendatore.

Tanta commozione tra gli occhi di chi ha visto l’edificio svilupparsi sin dalle fondamenta, come la ditta edile dei Romano e l’architetto Diego Guarino.

Questo è il risultato di tanto impegno. Devo dare un grazie all’amministrazione, al supporto tecnico, senza il quale oggi non saremmo neanche qui – ha esordito l’architetto Guarino, ideatore della Villa Romana di Positano. Questo lavoro è stato frutto di un’elaborazione, di una proposta e un linguaggio architettonico che è stata la sintesi di cosa ci offre il panorama positanese e della costiera amalfitana – ha aggiunto. Qui si incontra il presente e il passato di Positano. Sulla parete abbiamo i due opposti. Non posso che dire nuovamente grazie per quello che ho potuto vivere.