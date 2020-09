Positano. Come è stata accolta la vittoria di Giuseppe Guida dalla stampa? Ecco quanto ha scritto Il Mattino sulla vittoria alle elezioni comunali di Positano del neo sindaco della perla della Costiera Amalfitana Giuseppe Guida:

La “guida” scelta si chiama Giuseppe. È Giuseppe Guida il nuovo sindaco di Positano. La sua lista “L’Alba della Libertà”, a capo della città verticale con 1.331 voti. Nonostante la sconfitta, buono il risultato ottenuto da “Su per Positano”, capeggiata da Gabriella Guida, che ha ottenuto 1.226 preferenze. Il testimone lasciato dal leghista Michele De Lucia, uomo di riferimento del segretario nazionale del Carroccio Matteo Salvini, candidato con il maggior numero di preferenze, per la precisione 229, è stato accolto dal suo “delfino”, Giuseppe Guida, che nella scorsa amministrazione è stato assessore al turismo.

“Grazie alla mia famiglia per il sostegno e la pazienza. Grazie a tutti i cittadini che ci hanno sostenuto e ci hanno accordato la loro fiducia, cercherò di onorare ogni giorno il loro consenso – ha dichiarato il neo sindaco Giuseppe Guida – Sono certo che chi ha fatto scelte diverse da domani collaborerà con noi per il bene di Positano. Grazie a Gabriella Guida per aver creato un’alternativa per Positano, siederanno in consiglio comunale e sono certo che sapranno farsi valere attraverso un’opposizione critica ma allo stesso tempo costruttiva. Sarò tra la gente, tra il popolo, per strada, tra le scale e ovunque sia necessaria la mia presenza, vi esorto a venire dal sindaco, la mia porta sarà sempre aperta. Da domani saremo già a lavoro per dare a Positano un governo solido e coeso”.

Anche Gabriella Guida ha voluto ringraziare quanti l’hanno sostenuta:”Trovare le parole giuste per esprimere verso ognuno di voi la nostra gratitudine e riconoscenza non è certo facile. A conclusione di questa campagna elettorale, un ringraziamento va a tutti i cittadini che hanno creduto liberamente in noi: questo importante segno di fiducia ci incoraggia ad andare avanti nella strada del cambiamento che abbiamo intrapreso. Noi, a differenza di altri, non siamo meteore: noi c’eravamo, ci siamo e ci saremo sempre”.