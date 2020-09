Positano. Chiusi i seggi: l’affluenza finale è dell’85% nonostante il Covid. Erano fortissime l’attesa ed il fermento a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, in attesa di queste elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. A conferma, la grande percentuale di votanti, nonostante l’incubo del Covid.

Chiusi alle 15 di questo lunedì pomeriggio i seggi, l’affluenza definitiva per quanto riguarda il referendum è dell’85%, un dato superiore al voto di cinque anni fa che arrivò all’81% . Anche per le Regionali e le Comunali la percentuale registrata resta alta.

Oggi gli scrutini del Referendum e delle Regionali, mentre domani, nella sezione numero uno, si eleggerà il nuovo sindaco, che andrà a sostituire il primo cittadino uscente Michele De Lucia.

Il presidente del seggio numero uno ci ha detto: “È stata più dura questa volta, ma ce l’abbiamo fatta”. Ieri file fino a mezzanotte, tutti sono venuti a votare di sera e per evitare assembramenti potevano entrare solo due alla volta per seggio e in Via Pasitea c’erano ben tre seggi , oltre uno a Montepertuso.

Anche a Positano si è votato il Si con il 72,56% degli elettori.

Exit poll per le comunali sono abbastanza vaghi. Favoritissima alla vigilia l’ Alba della Libertà , a Montepertuso pare che “Su per Positano ” possa ottenere un buon risultato.

Domani mattina , come sempre e soli, saremo sul posto per dare il risultato in diretta.