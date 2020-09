Positano: cento anni fa l’acquisto della prima automobile nella città verticale

Positano, cento anni fa veniva acquistata la prima automobile nella perla della costiera amalfitana. E’ proprio questa la foto che ha rinvenuto Angela Celentano Sfogliando vecchi album di famiglia, grazie ai quali ha potuto riesumare ricordi preziosi.

Le foto di Angela ripercorrono la storia della città verticale a partire dall’acquisto della prima auto da parte del sig. Gaetano Celentano, fino all’inaugurazione della fabbrica di gassose nel 1925. Poi ancora avanti fino al 1933, quando nacque la pompa di benzina “Esso” gestita da Gaetano Celentano, che erogava carburante al prezzo di lire due e dieci centesimi per un litro. Storia di Positano… Come non esser orgogliosa di loro – ha detto Angela.