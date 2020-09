Positano, buone notizie: il covid-19 si ferma a tre contagiati e stanno tutti bene

Positano ( Salerno ). Si ferma il Covid nella perla della costiera amalfitana. La città verticale può tirare un sospiro di sollievo, dopo il contagio avvenuto all’esterno, in provincia di Napoli, di una ristoratrice originaria di Vico Equense. Il coronavirus Covid-19 si ferma ai tre positivi, tutti asintomatici, che stanno bene e quindi sono in totale via di guarigione. Nessun altro contagio, nessuna divulgazione, fenomeno circoscritto anche grazie alla professionalità e all’adozione totale delle misure di sicurezza. Qindi rientrato l’allarme, ma ovviamente non bisogna mai abbassare la guardia, ora si può guardare avanti.

Aggiornamento per i nostri affezionati concittadini e clienti.

Dopo i tamponi ufficiali ASL, confermati i 3 positivi, tutti asintomatici, in perfetta salute e in isolamento. Il resto dello staff, negativo, è in quarantena fiduciaria, per scongiurare il rischio che possano sviluppare il virus nei prossimi giorni (dato il periodo di incubazione).

In termini di misure preventive, al momento stiamo seguendo il tracciamento dei contatti stretti che i contagiati possano aver avuto nei giorni scorsi. Per quanto riguarda i negativi, i loro familiari sono dispensati dalla quarantena e possono riprendere la loro vita normale, poiché non a rischio, seppur ovviamente rispettando le norme quotidiane di prevenzione.

Per quanto riguarda tutti quelli che sono stati alla Taverna del Leone nei giorni scorsi, possiamo tranquillizzare circa il fatto che sono state usate tutte le misure di sicurezza, quali distanziamento, mascherina e sanificazione costante. Stiamo gestendo la situazione con la massima tranquillità, trasparenza e collaborazione, per assicurarci che la problematica resti circoscritta e che si possa tornare alla normalità quanto prima. Vorremmo però chiedere a tutti di non cedere alla paura o al panico. In questa fase, il virus, nonostante rimanga contagioso, appare piu’ gestibile rispetto ai mesi scorsi. Purtroppo un vaccino sembra non essere imminente e, di conseguenza, è necessario fin da ora imparare a convivere con il virus, seppur seguendo tutte le precauzioni necessarie. Siamo convinti che, procedendo in questo modo, sarà possibile gestire serenamente eventuali casi futuri, proprio come sta avvenendo ora. Per ogni dubbio, la nostra Famiglia è a totale disposizione, così come siamo sicuri lo siano il Sindaco De Lucia e l’ASL di Salerno. In bocca al Leone 🦁

Famiglia Guida