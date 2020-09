Positano, aperti i seggi per le comunali 2020: oggi si vota fino alle 23

Positano (Salerno). Cresce l’attesa per conoscere il nuovo sindaco che guiderà la città verticale con la sua amministrazione, al posto dell’attuale sindaco uscente Michele De Lucia. La sfida è Guida contro Guida: Su Per Positano contro L’Alba della Libertà. Oggi, domenica 21 settembre, finalmente si vota dalle 7:00 alle 23:00. Lunedì 21 settembre, invece, i seggi saranno aperti dalle 7:00 alle 15:00.

A Positano, le sedi predisposte per i seggi sono due: Plesso scolastico di Via Pasitea e la sede a Montepertuso e Nocelle.

SEDE CENTRALE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PASITEA

N1 Pietrosanto Annamaria (in foto a destra – sarà lei a proclamare il nuovo sindaco)

N2 Marrone Paolo

N3 Fusco Annunziata

SEDE PER MONTEPERTUSO E NOCELLE, NEL PLESSO SCOLASTICO A MONTEPERTUSO

N4 Barba Angela

Lo scrutinio invece inizierà alle ore 09.00 di martedì 22 settembre visto che si darà la precedenza allo spoglio del referendum e delle regionali dove sono previste.

VOTERANNO DUE PERSONE PER VOLTA IN OGNI SEGGIO, ALTRI DUE FUORI IN ATTESA. DUNQUE SI PREVEDONO LUNGHE FILE NELLE ORE DI PUNTA E LUNGHE OPERAZIONI DI VOTO.

Accessi contingentati agli edifici che ospitano i seggi, percorsi distinti di entrata e di uscita, distanziamento tra i componenti del seggio e tra questi e gli elettori, disposizione delle cabine elettorali che tengono conto dello spazio disponibile e delle necessità di movimento. E, ovviamente, uso obbligatorio della mascherina da parte di chiunque. Fondamentale non andare a votare se si ha una temperatura superiore a 37,5°o si hanno sintomi da Covid.