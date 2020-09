Positano. Lo scultore Antonio Iannini ha realizzato una sua creazione sulla spiaggia della città verticale. “Avevo un impegno a San Vito Lo Capo”, ha raccontato l’artista in un’intervista esclusiva a Positanonews, “l’impegno è saltato e quindi ho deciso di passare per Napoli. Salendo, mi sono fermato a Positano, dove ero già stato due anni fa”. E Iannini ha così deciso di omaggiare la perla della Costiera con una splendida opera che riporta anche l’insegna dei Lucibello. Iannini terminerà la scultura domani mattina.

Per venti anni, l’artista (originario di Napoli) è stato un sommozzatore dei vigili del fuoco. Poi, la scelta di dedicarsi alla sua passione di una vita: realizzare sculture di sabbia. Lo fa, ormai da diverso tempo, in lungo e in largo per l’Italia. E non solo. Perché le sue “creature” di sabbia hanno animato anche molte spiagge del Sud America.