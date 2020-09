Positano, ancora tanti yacht in mare. Dal Luce al White Star fino al SelJm

Positano. Proprio come lo scorso weekend, ancora tanti yacht in mare in questo soleggiato martedì 8 settembre.

C’è il Luce yacht (ex: Charly Coppers) della lunghezza di 40 metri e costruito nel 2004 da Overmarine. Il design esterno dell’imbarcazione, che può ospitare fino a 10 persone, è firmato Stefano Righini Design.

C’è poi il Positano Jet, la motonave della flotta di Lucibello, una vera e propria istituzione quando si parla di barche in Costiera Amalfitana. Il grande salone interno con aria condizionata e il ponte superiore possono ospitare fino a 196 persone e durante la traversata non dovrai far altro che scegliere il tuo posto e goderti gli spettacolari scorci della Costiera Amalfitana prima di raggiungere l’isola di Capri.

Lungo la Costa d’Amalfi anche il SelJm yacht, progettato da Anselmo Boretti e costruito nel 1980 presso il rinomato cantiere italiano Sangermani. La nave ha beneficiato della stessa proprietà negli ultimi 18 anni ed è stata generosamente finanziata per la sicurezza, gli aggiornamenti e la manutenzione. Offre alloggio per otto ospiti in quattro cabine.

In direzione Positano viaggia anche la White Star, uno yacht costruito nel 2004 che naviga attualmente sotto bandiera della Cayman Islands.

Contrariamente a quello che molti si attendevano, vista la complessa situazione legata all’emergenza sanitaria Covid-19, il mese di settembre si sta dimostrando più proficuo e movimentato del previsto per la città verticale