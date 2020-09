Positano. Al via le Prime Comunioni post Covid. L’attesa è finalmente conclusa: a partire dalla mattina di oggi, domenica 27 settembre 2020, e per le successive domeniche, in gruppi di sei bambini, hanno preso nuovamente il via anche le Prime Comunioni con le relative Celebrazioni, sebbene secondo le prescrizioni sanitarie vigenti a Positano, la perla della Costiera Amalfitana.

Ricordiamo di seguito le linee unitarie previste per le Prime Comunioni in tempo di emergenza sanitaria, valide per la Diocesi della Campania e seguite pedissequamente nella città verticale:

Celebrazione delle Prime Comunioni. Si dà la possibilità di celebrare le Prime Comunioni nel nuovo anno pastorale, a condizione che sia premesso un congruo tempo di catechesi. La celebrazione avvenga secondo le prescrizioni sanitarie vigenti e, preferibilmente, a piccoli gruppi.