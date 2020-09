Lo ha reso noto tramite un post sul suo profilo Facebook, il sindaco di Agerola, Luca Mascolo. Tutto pronto per i lavori dei messa in sicurezza del Sentiero degli Dei, vittima di un incendio che ha devastato le zone alte della costa d’Amalfi da Praiano a Laurito.

Mani criminali hanno tentato di sfregiare la bellezza dei nostri luoghi. Mani segnate dal sacrificio e bagnate dal sudore per gli sforzi profusi non possono restare ferme. Non possiamo restare inermi di fronte ai criminali. Un luogo di un fascino straordinario, riconosciuto dal mondo intero come il più bel percorso di trekking, esige una risposta pronta e immediata, all’altezza della sua magnificenza. Lo dimostra l’attenzione dei media, della stampa, dei circuiti internazionali di settore, dopo il vasto incendio dei giorni scorsi che ha irrimediabilmente compromesso la fruibilità del Sentiero degli Dei.