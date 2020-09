Positano. Addio Graziella, domani i funerali

Positano ( Salerno ). Nella cittadina della Costiera amalfitana ha commosso in tanti la scomparsa di Graziella , volto noto in piazza dei Mulini, domani mattina i funerali alle 8 nella Chiesa del Rosario. Una preghiera per lei da tutti noi

Il post di Lucia Lucibello

Oggi ho saputo della triste dipartita di Graziella una donna non fortunata come tante altre persone, faceva parte della nostra Positano😔

Spero tanto tu possa essere felice in paradiso🌹🙏

Antonio Cioffi la ricorda con affetto

Era una presenza costante nella chiesa del Rosario ai Mulini che puliva sempre, era molto devota