Positano. Acquascooter in avaria: coppia soccorsa dalla Guardia Costiera di Capri. Nel tardo pomeriggio dello scorso 14 settembre, la Guardia Costiera di Capri ha ricevuto un mayday da parte di un acquascooter che si trovava al largo dell’arcipelago Li Galli. A bordo, due persone, un uomo ed una donna, di circa trent’anni e di nazionalità italiana. La coppia era partita da Amalfi, fino all’improvvisa avaria a circa un miglio dalla costa caprese. Sotto il coordinamento del Reparto Operativo della Direzione Marittima della Campania, si disponeva immediatamente l’invio della motovedetta CP SAR 858 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri che in poco tempo, e prima che imbrunisse, giungeva in zona, intercettando l’acquascooter in avaria con a bordo la coppia di ragazzi.

Accertatisi delle buone condizioni dei due occupanti e considerato il moto ondoso in aumento, questi venivano presi a bordo e condotti nel porto più vicino, a Positano.