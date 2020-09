Pompei, Carmine Lo Sapio è ufficialmente il nuovo sindaco

Pompei. E’ stato un duro testa a testa, ma alla fine Carmine Lo Sapio ce l’ha fatta. Sarà lui il prossimo sindaco di Pompei. Il segretario cittadino del Partito Democratico ha battuto così per un soffio il suo avversario Domenico Di Casola. Sono state decisive le preferenze della sezione 23 di Tre Ponti, che hanno dato il là per l’inizio dei festeggiamenti. Dopo un pomeriggio carico di tensione Carmine Lo Sapio corona così il suo sogno di indossare la fascia di primo cittadino.

Lo spoglio, come detto da Positanonews, si era inceppato sulla conta di cinque schede. Ieri pomeriggio il giallo è stato risolto e il segretario cittadino del Pd è stato proclamato sindaco. Il sindaco ha atteso il verdetto finale in silenzio ma con trepidazione. È lui il 20esimo sindaco di Pompei, a lui l’arduo compito di rilanciare la città in un difficile momento di crisi dovuto all’emergenza Covid-19. A lui il compito di ridare a Pompei una stabilità amministrativa che manca dal 2014, quando Claudio D’Alessio, al secondo mandato, fu sfiduciato poco prima della fine della consiliatura.