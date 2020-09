Pomodoro e liquirizia connubio vincente, per un piatto fresco e nutriente

I pomodori sono fonte di preziosi nutrienti. Sono infatti ricchi di potassio, fosforo, vitamina C, vitamina K e folati. Il colore rosso dei pomodori inoltre è dovuto ad un antiossidante: il licopene, la cui azione è adiuvata da altri due antiossidanti ossia luteina e zeaxantina. Al pomodoro con coraggio e fantasia uniamo la liquirizia che è digestiva, diuretica, antinfiammatoria, espettorante e protettiva della mucosa gastrica. Da questo felice connubio nasce un piatto originale, fresco e nutriente. La ricetta è quella che leggiamo su “Cucina a Sud n.124” che questa settimana dedica un interessante articolo a una bella realtà dell’enogastronomia amalfitana, “I Giardini del Fuenti” che vedono impegnato alla della loro brigata lo chef Michele De Blasio. Procurarsi un kg di pomodori San Marzano. Immergerne quattro in acqua bollente salata, e tenerceli per 15 secondi. Estrarli e raffreddarli in acqua salata e ghiaccio. Pelarli e porli in forno statico a 110 gradi per circa 2 ore. Prendere la restante parte del chilo di pomodori San Marzano portatela a -20 gradi, frullatela e passatela all’etamina. Estrarre da quest’altra preparazione l’acqua di pomodoro e in un pentolino ridurla a glassa.I pomodori precedentemente pelati quindi vanno glassati con il composto ottenuto, spolverati con zucchero di canna, e caramellati con l’aiuto di un cannello. Condite infine con olio extravergine di oliva, fior di sale e un pizzico di polvere di liquirizia. Buon Appetito

(foto tratta da Giardini del Fuenti Instagram)