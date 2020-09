Piano di Sorrento, via Dei Platani impercorribile dopo i lavori: è da criminali lasciarla così

Piano di Sorrento. Sono in tanti ad aver denunciato il fatto, e abbiamo potuto constatare la gravità della situazione documentandola con foto e video, e non possiamo fare a meno di definirlo un gesto “criminale” lasciare il manto stradale in tali condizioni, che interessa tutta via Dei Platani.

Prima di tutto ciò, ricordiamo che la strada in questione era stata chiusa per consentire i lavori di installazione della fibra ottica all’incrocio con via Cavone, obbligando i guidatori diretti a Sorrento a passare per il Corso Italia, già abbastanza trafficato.

Le strade in questione, peraltro, sono tra le più frequentate dagli automobilisti della penisola sorrentina, sia in direzione Sant’Agnello e Sorrento, che Positano, Vico Equense, Castellammare e Napoli.