Piano di Sorrento, un nuovo contagio da covid-19: cinque positivi in tre giorni

Siamo a quota cinque contagi da covid-19 in tre giorni solo a Piano di Sorrento. E’ quello che trapela da un annuncio del sindaco Vincenzo Iaccarino di questa mattina, dove ha comunicato due nuovi concittadini risultati positivi al tampone, di cui uno ricoverato presso il Covid Hospital di Boscotrecase. Inutile ricordare le norme per poter convivere con questo virus. Non bisogna allarmarsi, ma semplicemente attenersi alle regole per poter convivere tutti più sereni.

Ecco il post del primo cittadino di Piano di Sorrento:

Cari concittadini buongiorno

Vi comunico che abbiamo due nuovi Covid positivi nella nostra comunità, il primo asintomatico in quarantena a domicilio, il secondo sintomatico ricoverato presso il Covid Hospital di Boscotrecase.

Raccomando mai come in questo momento l’importanza del rispetto delle norme fondamentali per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari:

Evitare assembramenti

Indossare la mascherina

Distanziamento interpersonale

Lavaggio delle mani

In caso di febbre tosse e mal di gola rimanere in casa e contattare il proprio medico curante

Per qualsiasi problema io ci sono.

Vostro Sindaco

Vincenzo Iaccarino