Piano di Sorrento, un cittadino: “Non se ne può più di questi lavori. Aleggia continuamente polvere”

Piano di Sorrento. Una lamentela di un cittadino per i disagi portati dai lavori in Via Cavone.

A causa di questi lavori non si respira più. Aleggia continuamente polvere. Piano è diventata un cantiere e la gente non dorme e non respira più. I vigili, allertati non procedono per risolvere questa situazione. Le strade sono chiuse senza avvisi e negozi vivono sempre più disagio.

Questa mattina è stata chiusa al traffico via dei Platani, con una transenna che da Via Cavone impedisce l’accesso ai veicoli diretti a Sorrento. I lavori interessano l’installazione e il cablaggio della fibra ottica.