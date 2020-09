Piano di Sorrento / Sant’Agnello. Dopo incidente ai Colli i sindaci chiedono autovelox, ma l’ANAS nicchia. Siamo alle solite, per pacificarsi la coscienza e l’opinione pubblica i sindaci della Penisola sorrentina scrivono all’ANAS per mettere autovelox sulla strada che va dai Colli di San Pietro ai Colli di Fontanelle, venendo da Positano, fino a Sant’Agata di Massa Lubrense.

Ma non è la prima volta che vengono chiesti provvedimenti, morti e feriti non servono a nulla. Qui, come nel rettilineo verso Piano o verso Tordigliano, dove ci sono vere e proprie gare di velocità l’ANAS non prende provvedimenti, da Napoli in Campania a Roma sembrano non avere orecchie per sentire. Non basta una lettera, i sindaci se vogliono fare sul serio devono agire legalmente e duramente, questo è solo un palliativo per calmare gli animi dei residenti che vivono nel pericolo quotidianamente.

Dopo 35 anni di giornalismo possiamo anche permetterci di dirglielo.