Piano di Sorrento. Salvatore Mare: “Interrogazioni senza risposta, istituire sessioni speciali di adunanze consiliari”

Piano di Sorrento. Salvatore Mare: “Interrogazioni e interpellanza restano mesi senza risposte, si rende necessario istituire sessioni speciali di adunanze consiliari per la loro discussione”.

Riportiamo di seguito quanto scritto dal Consigliere del Comune di Piano di Sorrento Salvatore Mare sulla sua pagina Facebook:

Chi segue le vicende del comune di Piano di Sorrento, sa che le convocazioni dei Consigli comunali straordinari sono sporadiche, sempre meno frequenti, e prevalentemente costringono a sedute fiume, con numerosi punti all’ordine del giorno, che spesso impegnano consiglieri e funzionari in orari notturni.

Ma il problema non consiste nella durata o nell’ora tarda, bensì nel fatto che le interrogazioni e le interpellanze attendono mesi prima di poter essere discusse, magari quando il fatto è già compiuto, o ormai privato di significato.

Con l’intento di appianare queste criticità, ho oggi inoltrato mozione per l’adozione del QTC – Question Time Consiliare (qui il testo https://bit.ly/2Fi6RTX); un anticipo di lavoro considerato che la relativa regolamentazione già è stata da me sottoposta alla Presidenza della 3^ Commissione Consiliare permanente, ai Capigruppo consiliari, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale, augurandomi vivamente che possa essere licenziata non appena approvata la norma della modifica statutaria proposta, con la quale il Consiglio carottese istituisce il QTC.

Con il Question Time Consiliare è mio desiderio lasciare in uso un’altra pratica di trasparenza e democraticità, che possa unirsi al già approvato regolamento degli istituti di partecipazione popolare, e al nuovo regolamento delle commissioni permanenti, con il quale ricordo si è provveduto all’ampliamento della partecipazione ai lavori, con la rappresentanza di tutte le forze politiche consiliari, anche di singoli consiglieri.