Piano di Sorrento, report covid-19: “Due cittadini in quarantena e anziano in via di guarigione”

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, tramite post sui social, aggiorna i cittadini carottesi con un report circa la situazione covid-19 a Piano.

Carissimi

La situazione attuale dei contagi Covid nella nostra città vede un giovane asintomatico in quarantena da solo a domicilio,

un altro sempre asintomatico in quarantena con i genitori risultati negativi al tampone nasofaringeo ed un anziano che aspetta il secondo tampone di guarigione.

Voglio ringraziare tutti voi per il senso di responsabilità che state dimostrando nel rispettare le norme fondamentali di prevenzione per la nostra salute e quella dei nostri cari anche perché

SONO I VOSTRI COMPORTAMENTI CHE VI TUTELANO DAL CONTAGIO NON ALTRO!

1)Evitare assembramenti

2)Indossare la mascherina

3)Distanziamento

4)Lavaggio delle mani

5)In caso di febbre tosse e mal di gola rimanere in casa e contattare il proprio medico curante

Per qualsiasi problema io ci sono.

Buona giornata

Vostro Sindaco

Vincenzo Iaccarino