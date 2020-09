Piano di Sorrento. Nuovo caso positivo al Covid: si tratta di un giovane asintomatico già in quarantena; oggi anche un guarito. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, con un post sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Cari concittadini Vi comunico che abbiamo un nuovo Covid positivo nella nostra comunità, trattasi di un giovane lievemente asintomatico gia’ in quarantena da qualche giorno; anche i suoi familiari asintomatici sono stati secondo protocollo sottoposti a tampone.

È guarita invece una giovane in attesa del secondo tampone di guarigione.

Un abbraccio forte ad entrambi ed ai loro familiari da parte di tutti noi.

Carissimi mi raccomando mai come in questo momento è importante la coscienza individuale e collettiva del rispetto delle norme fondamentali per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari:

Evitare assembramenti

Indossare la mascherina

Distanziamento sociale

Lavaggio delle mani

In caso di febbre tosse e mal di gola rimanere in casa e contattare il proprio medico curante

Per qualsiasi problema io ci sono.

Vostro Sindaco

Vincenzo Iaccarino