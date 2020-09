Piano di Sorrento, Novena di San Michele. Vescovo Alfano sentito in esclusiva da Positanonews: “Penisola in difficoltà, i politici aiutino le famiglie con problemi”

Piano di Sorrento. Questa sera la celebrazione eucaristica per la Novena di San Michele Arcangelo è stata presieduta dal Vescovo Mons. Francesco Alfano. Positano lo ha sentito in esclusiva alla fine della celebrazioni chiedendogli, alla fine di questa tornata elettorale, una parola da riferire ai politici. S.E. Mons Alfano ha dichiarato: “Il problema più importante a cui bisogna pensare è la crisi sociale e soprattutto economica dovuta all’emergenza Covid. Ci sono problemi molto gravi anche in penisola sorrentina e nella città di Sorrento. E, infatti, gli interventi della Caritas sono aumentati tantissimo. Bisogna affidare questo pensiero ai politici sperando vengano illuminati nel loro cammino dallo Spirito Santo”.