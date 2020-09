Piano di Sorrento. Manutenzione alla fontana in Piazza Cota, Ponticorvo: “In progetto un garage interrato”.

Nel corso della giornata di oggi, martedì primo settembre, Positanonews ha incontrato l’assessore al comune di Piano di Sorrento, Sergio Ponticorvo, di fronte al monumento dei caduti in Piazza Cota. E’ in corso, infatti, la manutenzione della fontana, in quanto, come ci ha spiegato “L’acqua è troppo calcarea e quindi crea problemi”.

Per quanto riguarda il futuro di Piazza Cota, ha anticipato: “Abbiamo in programma, per il futuro, di progettare un garage interrato sotto la piazza”.