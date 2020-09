Piano di Sorrento. L’amministratore parrocchiale Don Pasquale Irolla rivolge un invito ai fedeli per partecipare alla noveca in onore del patrono San Michele Arcangelo: “La novena di San Michele è l’opportunità che abbiamo, unica quest’anno, per incontrarci davvero nel corpo, nella carne, attraverso la mediazione, l’attrazione, il richiamo dell’Arcangelo, puro spirito. E nel dono che noi abbiamo di venire in Basilica, di guardarci negli occhi, di rincontraci, di riabbracciarci, di fare in modo che la nostra comunità viva e non sia solo presente ciascuno dinanzi ai suoi schermi o nelle proprie abitazioni. Vinciamo la paura di entrare in Basilica e, ancor prima, di uscire di casa. La Basilica ha un posto per te, al sicuro, c’è l’opportunità di essere di più mettendoci come familiari l’uno accanto all’altro. Diamo credito a Dio ed all’Arcangelo che ci chiamano per un appuntamento importantissimo che può essere l’opportunità per rilanciare la nostra vita e, ancor prima, per metterci insieme a pregare e paradossalmente riconoscerci davvero vivi e comunità che si stringe l’uno accanto all’altro.

In Basilica saranno rispettate tutte le norme di sicurezza. Sono certo che ognuno di noi conosce a memoria il canto del Vespro, ma se c’è la necessità di doverlo seguire vi sarà data l’opportunità di scaricare il testo sul telefonino o anche di prendersi il testo cartaceo del canto del Vespro e portarselo a casa per sempre