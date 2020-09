Piano di Sorrento. La scomparsa di Giuseppe Alberino nel ricordo del sindaco Vincenzo Iaccarino

Piano di sorrento. Ieri è scomparso, all’età di 93 anni, Giuseppe Alberino.Il sindaco Vincenzo Iaccarino lo ricorda con un post sulla sua pagina Facebook: “È venuto a mancare nella Nostra Comunità Giuseppe Alberino, Pippotto, un personaggio della politica carottese che per decenni è stato assessore comunale svolgendo un ruolo da protagonista soprattutto nel mondo agricolo essendo stato il fondatore della Coldiretti in Penisola Sorrentina per la quale ha sempre svolto un’azione a tutela degli agricoltori. Una figura di uomo umile, ma di politico impegnato ed operativo che l’hanno visto attivo anche oltre i confini della Penisola Sorrentina. A nome dell’Amministrazione Comunale partecipiamo al dolore della figlia Marilena, capogruppo di maggioranza, e dei familiari tutti per il lutto che li ha colpiti” .