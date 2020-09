Piano di Sorrento. La Rai nel seggio di via Carlo Amalfi per gli exit poll e lo spoglio delle schede. Continuano a crescere l’attesa e la tensione in vista delle prossime votazioni del prossimo 20 e 21 settembre alle quali mancano, oramai, poche ore. Anche quei comuni in cui non si scenderà al voto per eleggere il nuovo primo cittadino, sono infatti interessati dalle elezioni regionali e dal referendum.

A Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina, nel seggio elettorale di Via Carlo Amalfi, vi sarà in collegamento anche la Rai, per gli exit poll. Seguiranno, inoltra, anche lo spoglio delle schede elettorali. Intanto, sono state rinnovate le aiuole.