Piano di Sorrento. Inizio delle attività scolastiche posticipato al 30 settembre, l’ordinanza del sindaco

Piano di Sorrento. Inizio delle attività scolastiche posticipato al 30 settembre, l’ORDINANZA N. 115 DEL 18/09/2020

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE ANNO 2020/2021 PER LE SCUOLE DI

OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

POSTICIPO AL 30 SETTEMBRE 2020

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in

materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19

Visto il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID_19, sottoscritto tra il Ministro dell’Istruzione e le organizzazioni

sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.69 del 31 agosto 2020 e n. 71 del

09/09/2020 emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

Visto il DPCM 7 settembre 2020;

Rilevato che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e

prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

Vista l’ordinanza ministeriale n.69 del 23/07/2020 relativa all’inizio delle lezioni anno scolastico 2020/2021;

Vista la DGRC n. 458 del 07/09/2020 che dispone l’avvio dell’anno scolastico per il 24 settembre p.v. in Regione Campania, salve integrazioni e/o modifiche in conseguenza dell’evoluzione della situazione

epidemiologica;

Vista l’ordinanza Regionale n. 70 dell’08 settembre 2020 che dispone in merito alle misure di prevenzione

dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico;

Considerato che, nonostante le misure di prevenzione abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione, ad oggi, comunque, l’esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste ancora una diffusione del virus;

Rilevato che, i plessi scolastici del territorio saranno utilizzati quali sede dei seggi elettorali per le consultazioni referendaria e regionali del 20 e 21 settembre 2020, alla luce della situazione critica rappresentata, è necessaria l’adozione, alla conclusione delle operazioni elettorali, di idonee misure di

igienizzazione e sanificazione, aventi natura di carattere cautelare e precauzionale, volte a scongiurare ilrischio di contagio da pandemia da COVID19;

Preso atto che è stato contattato il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Piano di Sorrento”,cui afferiscono i plessi interessati dalle elezioni, al fine di valutare preventivamente la tempistica occorrente

per le operazioni di sanificazione ed igienizzazione dei locali scolastici dopo le elezioni del 20 e 21settembre 2020 e il successivo ripristino degli spazi didattici in maniera adeguata ad accogliere gli alunni in

condizioni di sicurezza;

Atteso che è stato stabilito in accordo con tutti i Sindaci della Penisola Sorrentina, lo slittamento dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021, per il giorno 28 settembre p.v. al fine di consentire una migliore organizzazione delle operazioni post elettorali (igienizzazione e sanificazione da parte dell’Ente e successiva

riconsegna – nella mattina del 24/9/2020 – dei locali alle scuole), nonché organizzazione logistica da parte degli istituti scolastici per la sistemazione e fruibilità delle aule da parte degli studenti in assoluta sicurezza e

nel rispetto dei protocolli previsti;

Considerato che per il solo Comune di Piano di Sorrento, il giorno 29 settembre p.v., coincide di fatto con la festività del Santo Patrono, e conseguentemente con la sospensione delle attività didattiche, come previsto da

normativa statale, pertanto è considerato congruo un ulteriore differimento della data di inizio delle lezioni sul territorio del Comune di Piano di Sorrento, da stabilirsi per il giorno 30 settembre 2020;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

Visto l’art. 50, comma 5 del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale “In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal

sindaco quale rappresentante della comunità locale”;

Ritenuto necessario, nell’interesse della comunità rappresentata, disporre il differimento dell’inizio

dell’anno scolastico 2020/21 per le ragioni sopra esposte;

ORDINA

Che l’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021 di tutti gli istituti scolatici di ogni ordine e grado del Comune di Piano di Sorrento, già fissato per il 24 settembre 2020, giusta DGRC n. 458 del

07/09/2020,

sia posticipato al 30 settembre 2020.