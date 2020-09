Piano di Sorrento, in arrivo il restyling di Villa Fondi: pronti 90mila euro

E’ tutto pronto a Villa Fondi per il restyling. L’amminsitrazione con a capo il sindaco Vincenzo Iaccarino ha recentemente ottenuto un finanziamento da 90mila euro da parte del governo centrale.

Il progetto del Comune parla di un miglioramento alla qualità delle luci all’interno del parco tagliando e non di poco il costo sostenuto annualmente. Non solo: per l’amministrazione, la struttura ha bisogno di un ulteriore intervento per migliorare la sicurezza relativamente agli infissi esterni. Si prevede l’installazione di infissi dotati di caratteristiche termiche di tenuta rispondenti allo standard di isolamento termico e con sistemi antintrusione. Nei giorni scorsi, il Comune ha individuato anche l’impresa che dovrà effettuare le opere nel corso delle prossime settimane. Incarico affidato alla società Buono srl, che ha formulato la proposta migliore per circa 70mila euro. Prima che esplodesse la pandemia, furono già avviati lavori per provvedere a un’altra esigenza: quella della videosorveglianza.

La Villa famosa in tutto il mondo, soprattutto per i matrimoni, è pronta a tornare in auge per valorizzare tutta la splendida struttura, con l’ampio parco a picco sul mare con un belvedere davvero meraviglioso con vista sul Golfo di Napoli.