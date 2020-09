Piano di Sorrento. Il presidente del consiglio Mario Russo chiede chiarimenti su procedure Covid e si mette in quarantena

La mia ,come quella di amici con cui ho una frequentazione piu’ assidua e’ una scelta maturata dopo aver percorso tutte le tappe per accertarmi di non aver contratto il malefico Covid.

Ho fatto il Grande Slam ! Test rapido , Sierologico ed adesso Tampone perche’ la salute non segue le regole dell’economia ne quelle della Politica ne tantomeno quelle della opportunita’. Verra’ l’inverno e saremo meno preparati e piu esposti ,icentri saranno ingolfati di veri o presunti contagiati. Abbiamo l’opportunita’ di azzerare o almeno ridurre il contagio con il tampone che e’ eseguito dall’asl e dallUSCA presso la ex Clinica S Michele E’ una operazone semplice basta richiedere l’impegnativa tramite il vostro medico curante a seconda dei sintomi o i contatti che avete avuto con persone contagiate- Verrete contattati tramite EMAil e telefono ed indirizzati presso le strutture idonee oppure direttamente presso il vostro domicilio. Gli operatori eseguono il tampone in pochi minuti .E’ totalmente indolore e gratuito .Quando vedete una macchina medica o una ambulanza ferma sotto una casa non pensate ai Monatti che vanno da un appestato ma a persone che hanno semplicemente contratto un virus meno mortale di una influenza e nella maggioranza dei casi a persone responsabili che tengono alla propria famiglia all loro salute e quindi alla vostra salute ed alle vostre Famiglie Tutti Insieme si Puo’ . Adesso , senza fermarci piu’ . Un grande e caloroso saluto agli amici colpiti , A Luigi,Diego Paoletta a Mario Vincenzo a Marco a tutte le famiglie in quarantena (solidarieta’ a Gigino Il Lungo ed a Carmine),Un grazie a Carmen e Salvatore Baldazzi gia’ paziente zero per la pizza rustica e favolosa crostata che mi hanno fatto recapitare a tutti gli amici del Katari’ Danilo Peppe Massimo Ivan Angelo e Signore e cagnolini al nostro Patrono S Michele ed una preghiera per i nostri cari Patrizio e Luigi