Piano di Sorrento, il Covid-19 ferma la fiera di San Michele. Solo tre stand di torrone e dolciumi

Si avvicina il giorno di San Michele e quest’anno, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato deciso di non consentire lo svolgimento della tradizionale Fiera, atteso che la conformazione dell’allestimento lungo l’intero Corso Italia e nelle piazze principali non consentirebbe il rigoroso rispetto delle norme anticontagio di distanziamento sociale e divieto di assembramento, in virtù dell’ elevato numero di posteggi e del grande richiamo di clientela ed avventori che caratterizza la festività patronale a Piano di Sorrento.

Il Comune di Piano ha però ritenuto di poter consentire un limitato allestimento di soli tre stands per il commercio di torrone e dolciumi, prodotto che da sempre caratterizza la festività patronale.

Per tale motivo ha determinato che nei giorni 27-28-29-30 settembre sia consentito allestire tre posteggi per il commercio dei soli dolciumi e torroni lungo il Corso Italia nel tratto da Piazza Cota a Piazza della Repubblica.

Tale allestimento dovrà, comunque, garantire il rigoroso rispetto delle precauzioni di sicurezza igienico-sanitaria ed antiassembramento atte al contenimento del contagio da Covid-19 risultanti dai provvedimenti regionali e nazionali. (CLICCA QUI per leggere la determinazione)