Piano di Sorrento, il calendario delle escursione per studenti e genitori

Gratuitamente con il patrocinio del Comune di Piano di Sorrento e l’organizzazione della AGAPE ( l’associazione delle guide ed accompagnatori turistici di Piano di Sorrento) si svolgeranno diverse escursioni nelle prossime settimane. Pubblichiamo il calendario degli eventi. La partecipazione alle escursioni è gratuita per tutti gli alunni delle scuole elementari e medie di Sorrento e per i genitori ( o tutori) che li accompagneranno. Sarà solo obbligatorio prenotarsi al numero mostrato nella locandina.

Il calendario é denso di escursioni archeologiche , ma anche di prossimità. Dagli scavi archeologici di Ercolano a quelli di Pompei, dalle passeggiate al borgo si Cassano alla visita del museo archeologico George Vallet di Villa Fondi, dalla desueta Stabia alla meravigliosa Oplontis.

Le guide e gli accompagnatori regionali autorizzati guideranno o accompagneranno lungo tutto il percorso. Si inizia giovedì 3 Settembre con la visita della Villa San Marco e Villa Arianna a Stabia. Appuntamento alle ore 16.30 presso il parcheggio della Villa S. Marco a Castellammare di Stabia in località Varano.